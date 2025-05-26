أعلن المدير التنفيذي لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي منظمة مثيرة للجدل ومدعومة من الولايات المتحدة كانت تتحضر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، استقالته "بمفعول فوري"، وفق بيان صادر عن المنظمة.وقال المدير التنفيذي للمنظمة جيك وود في البيان، إنه تولى منصبه القيادي قبل شهرين لأنه شعر بأنه مدفوع ليفعل ما باستطاعته للمساعدة في تخفيف المعاناة في غزة.وأشار الى أنه بات من الواضح عدم امكانية تنفيذ خطة المنظمة "مع الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية التي لن أتخلى عنها".