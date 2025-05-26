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رجال إنقاذ في غزة: 13 شهيدا في غارة اسرائيلية على مدرسة

أخبار دولية
2025-05-26 | 00:17
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رجال إنقاذ في غزة: 13 شهيدا في غارة اسرائيلية على مدرسة
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رجال إنقاذ في غزة: 13 شهيدا في غارة اسرائيلية على مدرسة

أفاد رجال إنقاذ بأن غارة إسرائيلية استهدفت فجر الاثنين مدرسة في مدينة غزة أسفرت عن مقتل 13 شخصا وإصابة 21 بجروح.
     
وقال الدفاع المدني في غزة في بيان على تليغرام إن طواقمه "انتشلت 13 شهيدا و21 جريحا من داخل مدرسة مدرسة فهمي الجرجاوي في حي الدرج، بعد استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم".

أخبار دولية

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