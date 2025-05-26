زلزال بقوة 5.7 درجات يهز تشيلي

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن زلزالا بلغت شدته 5.7 درجات هز منطقة تاراباكا في تشيلي أمس الأحد.وأضاف المركز، أن الزلزال وقع على عمق 103 كيلومترات تحت سطح الأرض.