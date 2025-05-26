الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
31
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
31
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ارتفاع حصيلة شهداء الغارة الإسرائيلية على مدرسة في غزة إلى 33
أخبار دولية
2025-05-26 | 01:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ارتفاع حصيلة شهداء الغارة الإسرائيلية على مدرسة في غزة إلى 33
ارتفع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت فجر الإثنين مدرسة تأوي نازحين في حي الدرج في مدينة غزة، إلى 33 فلسطينيًا، وفق ما أفاد الناطق باسم الدفاع المدني في القطاع.
وقال محمود بصل لوكالة فرانس برس إن طواقمه: "نقلت 33 شهيدا على الأقل وغالبيتهم أطفال، وأكثر من ستين مصابا من مدرسة فهمي الجرجاوي التي تؤوي مئات النازحين في حي الدرج، بعدما استهدفها الجيش الإسرائيليّ فجر اليوم"، واصفًا ما حدث بـ"مجزرة مروعة".
أخبار دولية
حصيلة
شهداء
الغارة
الإسرائيلية
مدرسة
التالي
مؤسسة إغاثة غزة تبدأ بتوزيع المساعدات داخل القطاع اليوم
زلزال بقوة 5.7 درجات يهز تشيلي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-05-19
الدفاع المدني في غزة: ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية الإثنين الى 52 شهيدا
أخبار دولية
2025-05-19
الدفاع المدني في غزة: ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية الإثنين الى 52 شهيدا
0
أخبار دولية
2025-04-28
ارتفاع حصيلة الحرب على غزة إلى 52243 شهيدا
أخبار دولية
2025-04-28
ارتفاع حصيلة الحرب على غزة إلى 52243 شهيدا
0
أخبار دولية
00:17
رجال إنقاذ في غزة: 13 شهيدا في غارة اسرائيلية على مدرسة
أخبار دولية
00:17
رجال إنقاذ في غزة: 13 شهيدا في غارة اسرائيلية على مدرسة
0
آخر الأخبار
2025-03-18
وزارة الصحة التابعة لحماس: ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 330
آخر الأخبار
2025-03-18
وزارة الصحة التابعة لحماس: ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 330
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:34
قائد الأمن الداخليّ في ريف دمشق: معلومات أفادت بوجود خلايا إرهابية تابعة لتنظيم "داعش"
أخبار دولية
04:34
قائد الأمن الداخليّ في ريف دمشق: معلومات أفادت بوجود خلايا إرهابية تابعة لتنظيم "داعش"
0
أخبار دولية
04:01
بقائي ينفي الانباء عن جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة خلال أيام
أخبار دولية
04:01
بقائي ينفي الانباء عن جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة خلال أيام
0
أخبار دولية
03:53
إيران: لن نعلق تخصيب اليورانيوم موقتا لإبرام اتفاق نووي مع أميركا
أخبار دولية
03:53
إيران: لن نعلق تخصيب اليورانيوم موقتا لإبرام اتفاق نووي مع أميركا
0
أخبار دولية
02:50
فرنسا وفيتنام وقّعتا اتفاقًا لشراء 20 طائرة إيرباص واتفاقات أخرى
أخبار دولية
02:50
فرنسا وفيتنام وقّعتا اتفاقًا لشراء 20 طائرة إيرباص واتفاقات أخرى
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-05-23
قَتَله عمّه... جريمة تهزّ بلدة الكنيسة بوادي خالد
أمن وقضاء
2025-05-23
قَتَله عمّه... جريمة تهزّ بلدة الكنيسة بوادي خالد
0
أخبار دولية
02:14
حزب مادورو يحقق فوزًا في الانتخابات التشريعية والإقليمية في فنزويلا
أخبار دولية
02:14
حزب مادورو يحقق فوزًا في الانتخابات التشريعية والإقليمية في فنزويلا
0
أخبار دولية
04:58
اجتماع تستضيفه مدريد في سياق جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة
أخبار دولية
04:58
اجتماع تستضيفه مدريد في سياق جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة
0
أخبار دولية
13:23
النووي الإيراني إلى الواجهة مجددًا: تشدد في الموقف الإيراني وإشارات إسرائيلية لإتفاق مرتقب
أخبار دولية
13:23
النووي الإيراني إلى الواجهة مجددًا: تشدد في الموقف الإيراني وإشارات إسرائيلية لإتفاق مرتقب
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:10
ترامب يصف المفاوضات النووية مع إيران بأنها "جيدة جدا"
أخبار دولية
00:10
ترامب يصف المفاوضات النووية مع إيران بأنها "جيدة جدا"
0
أخبار لبنان
14:25
قاسم: المقاومة مستمرة... وتحالف حزب الله وأمل غير قابل للكسر
أخبار لبنان
14:25
قاسم: المقاومة مستمرة... وتحالف حزب الله وأمل غير قابل للكسر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في ChemCarnival… الكيمياء ليست كما عرفناها
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في ChemCarnival… الكيمياء ليست كما عرفناها
0
السياحة في لبنان
13:25
من الجبل إلى البحر... "الشوف" بانتظاركم هذا الصيف
السياحة في لبنان
13:25
من الجبل إلى البحر... "الشوف" بانتظاركم هذا الصيف
0
أخبار دولية
13:23
النووي الإيراني إلى الواجهة مجددًا: تشدد في الموقف الإيراني وإشارات إسرائيلية لإتفاق مرتقب
أخبار دولية
13:23
النووي الإيراني إلى الواجهة مجددًا: تشدد في الموقف الإيراني وإشارات إسرائيلية لإتفاق مرتقب
0
أخبار دولية
13:18
مهرجان كان 2025: فن..سياسة وتمرد!
أخبار دولية
13:18
مهرجان كان 2025: فن..سياسة وتمرد!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
من البلديات إلى إتحادات البلديات: معركة سياسية-إنمائية في المتن
تقارير نشرة الاخبار
13:17
من البلديات إلى إتحادات البلديات: معركة سياسية-إنمائية في المتن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
ربع قرن مر على يوم إنسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:12
ربع قرن مر على يوم إنسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية
0
أمن وقضاء
13:11
بالأرقام: الجولة الرابعة والأخيرة للإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية
أمن وقضاء
13:11
بالأرقام: الجولة الرابعة والأخيرة للإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:38
نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام ٢٠٢٥ في قضاء جزين
أخبار لبنان
10:38
نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام ٢٠٢٥ في قضاء جزين
2
فنّ
11:11
لحظات مميزة من زفاف ستيفاني عطالله وزاف... "حيث تلتقي السينما بالموسيقى ويُكتب الحب بالبكسلات" (فيديو)
فنّ
11:11
لحظات مميزة من زفاف ستيفاني عطالله وزاف... "حيث تلتقي السينما بالموسيقى ويُكتب الحب بالبكسلات" (فيديو)
3
أخبار لبنان
12:43
نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام ٢٠٢٥ في قضاء صيدا
أخبار لبنان
12:43
نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام ٢٠٢٥ في قضاء صيدا
4
أخبار لبنان
09:14
نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام ٢٠٢٥ في قضاء مرجعيون وقضاء بنت جبيل
أخبار لبنان
09:14
نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام ٢٠٢٥ في قضاء مرجعيون وقضاء بنت جبيل
5
أخبار لبنان
05:08
وزيرة التربية: توقيف تنفيذ برنامج جلسات التوعية على المهارات الحياتية
أخبار لبنان
05:08
وزيرة التربية: توقيف تنفيذ برنامج جلسات التوعية على المهارات الحياتية
6
أمن وقضاء
06:59
نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية في قضاء صور
أمن وقضاء
06:59
نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية في قضاء صور
7
اسرار
23:30
أسرار الصحف 26-5-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 26-5-2025
8
أخبار لبنان
12:27
نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام ٢٠٢٥ في قضاء حاصبيا
أخبار لبنان
12:27
نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام ٢٠٢٥ في قضاء حاصبيا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More