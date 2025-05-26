ارتفاع حصيلة شهداء الغارة الإسرائيلية على مدرسة في غزة إلى 33

ارتفع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت فجر الإثنين مدرسة تأوي نازحين في حي الدرج في مدينة غزة، إلى 33 فلسطينيًا، وفق ما أفاد الناطق باسم الدفاع المدني في القطاع.وقال محمود بصل لوكالة فرانس برس إن طواقمه: "نقلت 33 شهيدا على الأقل وغالبيتهم أطفال، وأكثر من ستين مصابا من مدرسة فهمي الجرجاوي التي تؤوي مئات النازحين في حي الدرج، بعدما استهدفها الجيش الإسرائيليّ فجر اليوم"، واصفًا ما حدث بـ"مجزرة مروعة".