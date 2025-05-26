إيران: لن نعلق تخصيب اليورانيوم موقتا لإبرام اتفاق نووي مع أميركا

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران لن تقبل بتعليق تخصيب اليورانيوم موقتا لإبرام اتفاق نووي مع الولايات المتحدة، مضيفا أنه لم يتحدد موعد بعد للجولة السادسة من المحادثات مع واشنطن.