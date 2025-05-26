قائد الأمن الداخليّ في ريف دمشق: معلومات أفادت بوجود خلايا إرهابية تابعة لتنظيم "داعش"

أفادت معلومات بوجود خلايا إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" تنشط في عدد من مناطق الغوطة الغربية، منها: الكسوة، وديرخبية، والمقيليبة، وزاكية، وفق ما كشف قائد الأمن الداخليّ في محافظة ريف دمشق، العميد حسام الطحان.

وقال: “بناءً على ذلك، بدأنا عملية رصد وتعقّب مكثّف لتحركات هذه الخلايا”.

وأوضح أنّه تم تنفيذ عملية أمنية نوعية، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من أفراد تلك الخلاياوضُبطت بحوزتهم كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، حيث عُثر على قواعد وصواريخ "م.د"، وعبوات ناسفة، وسترات انتحارية، كانوا يخططون لاستخدامها في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة”.