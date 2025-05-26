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الرئيس الإيراني: طهران ستصمد حتى إذا لم تعقد محادثات مع أميركا
أخبار دولية
2025-05-26 | 04:52
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الرئيس الإيراني: طهران ستصمد حتى إذا لم تعقد محادثات مع أميركا
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الرئيس الإيراني: طهران ستصمد حتى إذا لم تعقد محادثات مع أميركا
نقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قوله إن إيران ستصمد حتى لو لم تعقد محادثات مع الولايات المتحدة وفُرضت عليها عقوبات جديدة، وذلك بعد أن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحدث المفاوضات مع إيران بأنها "جيدة للغاية".
وأضاف بزشكيان: "ليس الأمر وكأننا سنموت جوعا إذا رفضوا التفاوض معنا أو فرضوا علينا عقوبات. سنجد طريقة للنجاة".
أخبار دولية
الإيراني:
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محادثات
أميركا
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