وزيرة الأمن الداخلي الأميركية تعرب عن دعمها الثابت لنتنياهو

اعربت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نوم عن دعمها الثابت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و إسرائيل، وعن تقديرها لإدارته للحرب في غزة.



وجاء موقف الوزيرة الاميركية عقب لقائها نتنياهو في القدس، التي ارسلها اليها الرئيس الاميركي دونالد ترامب عقب مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن الأسبوع الماضي.





