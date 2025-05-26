الجيش الإسرائيلي يقول إن "إرهابيين كبارا" كانوا في المدرسة المستهدفة في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن الضربة التي نفّذها على مدرسة في مدينة غزة الاثنين استهدفت "إرهابيين كبارا"، فيما أفاد الدفاع المدني الفلسطيني بمقتل 33 شخصا على الأقل.



وقال الجيش في بيان، إن الضربة استهدفت "إرهابيين كبارا ينشطون في مركز قيادة لحماس والجهاد الإسلامي يقع في منطقة كانت في السابق مدرسة في محيط مدينة غزة".