الكرملين: نحن ممتنون حقًا للأميركيين وللرئيس ترامب

اعتبر الكرملين أنّ تصريحات الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، عن أنّ الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين بأنّه أصيب بالجنون التام" قد تكون بسبب عبء عاطفيّ زائد.

وشكر الرئيس الأميركيّ على مساعدته في بدء مفاوضات السلام الخاصة بأوكرانيا.

وكان ترامب قد قال إنّ بوتين "أصيب بالجنون التام" بإطلاق العنان لأكبر هجوم جويّ في الحرب بأوكرانيا.

ولفت إلى أنّه يدرس فرض عقوبات جديدة على موسكو، رغم أنه وبخ أيضًا الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، حين سُئل عن تصريحات ترامب في شأن بوتين: "نحن ممتنون حقًا للأميركيين وللرئيس ترامب شخصيًا لمساعدتهم في تنظيم وإطلاق عملية التفاوض هذه".

وأضاف: "بالطبع، وفي نفس الوقت، هذه لحظة حاسمة للغاية، والتي ترتبط بالطبع بالعبء العاطفيّ الزائد على الجميع بشكل مطلق وردود الفعل العاطفية".