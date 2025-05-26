قيادي في الحزب الحاكم الألماني يدعو لبحث تشغيل "نورد ستريم" مع روسيا

دعا قيادي في حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إلى عقد محادثات مع روسيا بشأن احتمال تشغيل خط أنابيب الغاز المثير للجدل نورد ستريم.



وكان ميرتس انتقد تقارير عن خطة أميركية روسية لتشغيل خط "نورد ستريم 2".



وكانت أفادت تقارير أن مبعوثين أميركيين وروس يناقشون تشغيل خط الأنابيب، بمشاركة مستثمرين أميركيين.