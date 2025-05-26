ماكرون يطالب بتحديد "مهلة نهائية" لروسيا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا ويهدد بـ"عقوبات ضخمة"



أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين أن على البلدان الغربية وأوكرانيا تحديد "مهلة نهائية" جديدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للموافقة على وقف إطلاق النار، مع فرض "عقوبات ضخمة" على موسكو ما لم تحترم الموعد.



وأفاد ماكرون الصحافيين على هامش زيارة يقوم بها إلى فيتنام بأن "الأولوية" هي لإعطاء "الرئيس بوتين مهلة نهائية ليتمكن الجميع أخيرا من التأكد من أنه يكذب" عندما بتحدث عن رغبته بالسلام، مشددا على ضرورة وجود "رد ضخم يُنفذ بعد انقضاء المهلة، لا سيما لجهة العقوبات".