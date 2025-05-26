محادثات بين وزيرة الأمن الداخليّ الأميركية ونتنياهو في شأن المفاوضات مع إيران

أجرت وزيرة الأمن الداخليّ الأميركية كريستي نويم، محادثة صريحة مع رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو في شأن المفاوضات مع إيران.

وقالت خلال مقابلة مع برنامج (فوكس اند فريندز) على قناة فوكس نيوز: “أرسلني الرئيس الأميركيّ إلى هنا خصيصًا، لإجراء محادثة مع رئيس الوزراء عن كيفية سير هذه المفاوضات ومدى أهمية أن نبقى متحدين ونترك هذه العملية تسير على ما يرام".

وأكّدت أنّها "كانت محادثة صريحة للغاية".

واختتم الوفدان الإيرانيّ والأميركيّ الجولة الخامسة من المحادثات في روما الأسبوع الماضي، وهناك مؤشرات على تحقيق بعض التقدم المحدود.