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“حماس” وافقت على مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة

أخبار دولية
2025-05-26 | 09:44
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“حماس” وافقت على مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة
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“حماس” وافقت على مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة

وافقت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على مقترح المبعوث الأميركيّ الخاص ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة، وفق ما أكّد مسؤول فلسطينيّ مقرب من حماس لرويترز.

 

وقال المسؤول: "الوسطاء قدموا خلال الأيام القليلة الماضية عرضًا جديدًا في محاولة للتوصل لاتفاق لوقف النار".

 

وأوضح أنّ العرض، “الذي يعتبر تطويرًا لمسار المبعوث الأميركيّ ويتكوف يتضمّن إطلاق 10 أسرى إسرائيليين أحياء من المحتجزين لدى حماس على دفعتين، مقابل هدنة لمدة 70 يومًا والانسحاب الجزئيّ التدريجيّ من قطاع غزة وإطلاق أعداد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بينهم عدة مئات من أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات".

 

وأكّد أنّ "مفاوضات غير مباشرة حول هدنة طويلة الأمد ومتطلباتها ستبدأ وتمكين لجنة الإسناد المجتمعي المستقلة لإدارة قطاع غزة".

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