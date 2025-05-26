المستشار الألماني: لم أعد أفهم ما يفعله الجيش الإسرائيلي في غزة وما الهدف منه

انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشدة تكثيف إسرائيل هجومها على قطاع غزة، مؤكدا أنه لم يعد يفهم هدف جيشها. وحذر من أنه لن يتمكن بعد الآن من دعم حكومة بنيامين نتنياهو.



وقال في تصريح إذاعي: "بصراحة، لم أعد أفهم ما يفعله الجيش الإسرائيلي الآن في قطاع غزة، وما الهدف منه".



وأضاف: "الطريقة التي تضرر جراءها السكان المدنيون، كما هي الحال بشكل متزايد في الأيام الأخيرة، لم يعد من الممكن تبريرها بمحاربة "إرهاب" حماس".



واعتبر أن على برلين أن تكون مُتحفِّظة في تقديم النصائح العلنية لإسرائيل، وهو ما لا تفعله مع أي دولة أخرى في العالم، في إشارة إلى تاريخ ألمانيا القاتم في الحرب العالمية الثانية والمحرقة.



وقال ميرتس: "السؤال هو: ما مدى وضوح انتقادنا الآن، ولأسباب تاريخية، أنا أكثر تحفظا".



لكنه أضاف أنه "عندما يتم تجاوز الحدود، وعندما يتم انتهاك القانون الإنساني الدولي... يجب على المستشار الألماني أن يتحدث علانية أيضا"، منددا بحزم نادر بممارسات إسرائيل التي تعد برلين أحد أبرز حلفائها، إلى جانب الولايات المتحدة.



ولفت ميرتس إلى أنه يريد أن تبقى ألمانيا "الشريك الأهم لإسرائيل في أوروبا".



وأكد أنه "يتعين على الحكومة الإسرائيلية عدم القيام بأي فعل لم يعد أصدقاؤها المقربون مستعدين لقبوله".