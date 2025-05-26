نتنياهو: سنحافظ على القدس موحدة وتحت السيادة الإسرائيلية

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد في بلدة سلوان جنوب أسوار البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، أن المدينة ستبقى موحدة تحت السيادة الإسرائيلية.



وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه: "سنحافظ على القدس موحدة، كاملة، وتحت السيادة الإسرائيلية".



وعقد الاجتماع بمناسبة "يوم القدس" الذي تحيي إسرائيل فيه الذكرى 58 لاحتلالها القدس الشرقية. وتحتوي بلدة سلوان على موقع أثري يعتقد أنه الموقع القديم للقدس في عهد الملك داوود.