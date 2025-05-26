مسؤول إسرائيلي يرفض مقترح حماس بشأن وقف إطلاق النار

رفض مسؤول إسرائيلي أحدث مقترح طرحته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لوقف إطلاق النار في غزة، قائلا إنه لا يمكن لأي حكومة تتحلى بالمسؤولية قبول مثل هذا الاتفاق.



وعبر المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، عن رفضه لما أكدته حماس بأن الاتفاق يطابق مقترحا قدمه المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، قائلا إن الحركة غير مهتمة بالتوصل إلى اتفاق.