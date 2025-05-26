مجلس التعاون الخليجي: المجلس وماليزيا اتفقا على إطلاق محادثات للتجارة الحرة

ترامب يؤكد تمديد تعليق الرسوم الجمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي حتى 9 تموز

ترامب يؤكد تمديد تعليق الرسوم الجمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي حتى 9 تموز

ترامب يعرب عن "استيائه" من بوتين بعد الضربات الروسية التي استهدفت مناطق أوكرانية