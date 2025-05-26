الكرملين: إلغاء الغرب القيود على مدى الأسلحة المقدمة لأوكرانيا "خطير جدا"

اعتبر الكرملين أن إعلان المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلغاء حلفاء أوكرانيا الغربيين الرئيسيين القيود المفروضة على مدى الأسلحة المرسلة إليها "خطير جدا".



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مقطع فيديو بثته وسائل إعلام روسية: "إذا اتُخذت هذه القرارات بالفعل، فإنها تتعارض تماما مع تطلعاتنا للدخول في تسوية سياسية ... وبالتالي فإنه قرار خطير جدا".