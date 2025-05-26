دول الشمال الأوروبي "تتضامن" مع غرينلاند والدنمارك في مواجهة طموحات ترامب

أعلن رئيس وزراء النروج يوناس غار ستور في مؤتمر لقادة دول الشمال تضامنها مع غرينلاند والدنمارك في مواجهة طموحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالضم.



وقال غار ستور في مؤتمر صحافي متوجها إلى رئيس وزراء غرينلاند: "تأكدوا أننا متضامنون معكم ومع الدنمارك".



ويجتمع زعماء دول الشمال (فنلندا والنروج والسويد والدنمارك وأيسلندا) والمناطق الدنماركية ذات الحكم الذاتي غرينلاند وجزر فارو وجزر آلاند (فنلندا)، في توركو في فنلندا لمناقشة قضايا الأمن والقدرة التنافسية اقتصاديا.



وقال رئيس وزراء النروج: "سننشر هذه الرسالة في كل مكان: سواء في واشنطن وبروكسل وبكين وأي مكان آخر. القطب الشمالي منطقة منظمة. قانون البحار يُطبّق، ومسؤولية الدول الساحلية تُطبّق، وسندعم أي مجتمع يشعر بضغوط على هذه القيم".



وأعلن ترامب مرارا أنه يريد السيطرة على غرينلاند الغنية بالموارد وذات الموقع الاستراتيجي، متذرعا بأسباب أمنية.



وقالت رئيسة وزراء أيسلندا كريسترون فروستادوتير خلال المؤتمر الصحافي: "تقع أيسلندا أسفل غرينلاند مباشرةً. نحن دولة صغيرة. من المهم جدا بالنسبة لنا أن تُبعث رسالة قوية من هذه المنطقة، تُؤكد احترام القانون الدولي، وأن قانون الأقوى لم يُصبح القاعدة".

