باريس تعتبر دخول بن غفير باحة المسجد الأقصى "استفزازا جديدا غير مقبول"

دانت فرنسا دخول الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير باحة المسجد الأقصى الذي رأت فيه "انتهاكا للوضع الراهن التاريخي للأماكن المقدسة في القدس"، و"استفزازا جديدا غير مقبول".



ودعت الخارجية الفرنسية في بيان، "الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان احترام الوضع الراهن التاريخي في الأماكن المقدسة في القدس".