نتنياهو: آمل أن نتمكن من القيام بإعلان بشأن الرهائن إن لم يكن اليوم فغدا

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أمله في القيام بإعلان بشأن الرهائن المحتجزين في غزة "اليوم أو غدا"، بعد إعلان حماس قبولها مقترح وقف إطلاق النار من الوسطاء.



وقال نتنياهو في فيديو بثّ على قناته على تلغرام: "آمل حقا أن نتمكن من القيام بإعلان بشأن الرهائن، إن لم يكن اليوم، فغدا".