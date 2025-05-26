رئيس الوزراء السويدي: ستوكهولم ستستدعي سفير إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أن حكومته ستستدعي السفير الإسرائيلي للاحتجاج على رفض إسرائيل السماح بدخول المساعدات إلى غزة، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السويدية (تي تي).



وقال كريسترسون: "لا ندعم ما تفعله الحكومة الإسرائيلية حاليا بمنع الوصول إلى غزة. على الإطلاق".



وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء هذا الاستدعاء لوكالة فرانس برس.