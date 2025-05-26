القسام: استهدفنا قوة إسرائيلية من 4 جنود بقذائف مضادة للأفراد

أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أنها استهدفت قوة إسرائيلية قوامها 4 جنود بعدد من القذائف المضادة للأفراد وفجرت حقل ألغام في قوة هندسية أخرى، شرق حي الشجاعية بغزة، على ما نقلت "روسيا اليوم".