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القسام: استهدفنا قوة إسرائيلية من 4 جنود بقذائف مضادة للأفراد
أخبار دولية
2025-05-26 | 13:48
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القسام: استهدفنا قوة إسرائيلية من 4 جنود بقذائف مضادة للأفراد
أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أنها استهدفت قوة إسرائيلية قوامها 4 جنود بعدد من القذائف المضادة للأفراد وفجرت حقل ألغام في قوة هندسية أخرى، شرق حي الشجاعية بغزة، على ما نقلت "روسيا اليوم".
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