سيارة تصدم عددا من المارة خلال احتفالات فوز نادي ليفربول بالدوري في المدينة

أعلنت الشرطة في ليفربول أن سيارة صدمت عددا من المارة في المدينة الواقعة في شمال إنكلترا مساء الاثنين أثناء احتفال نادي ليفربول لكرة القدم بفوزه بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز.



وقالت الشرطة إنها تلقت اتصالا بعيد الساعة السادسة مساء (الخامسة مساء بتوقيت غرينتش) "عقب ورود أنباء عن وقوع تصادم بين سيارة وعدد من المشاة" في وسط المدينة. وأوقفت الشرطة رجلا، ولم تحدد ما إذا كان هناك ضحايا.

