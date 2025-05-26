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نتنياهو يتعهد بإعادة جميع الرهائن "الأحياء والأموات"
أخبار دولية
2025-05-26 | 16:17
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نتنياهو يتعهد بإعادة جميع الرهائن "الأحياء والأموات"
تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعادة جميع الرهائن "الأحياء والأموات".
وقال نتنياهو في خطابه في ختام احتفالات "يوم القدس": "إذا لم ننجح اليوم فسوف ننجح غدا، وإذا لم ننجح غدا فبعد غد. لن نستسلم... نعتزم إعادتهم جميعا، الأحياء منهم والأموات".
أخبار دولية
نتنياهو
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