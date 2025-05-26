نتنياهو يتعهد بإعادة جميع الرهائن "الأحياء والأموات"

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعادة جميع الرهائن "الأحياء والأموات".



وقال نتنياهو في خطابه في ختام احتفالات "يوم القدس": "إذا لم ننجح اليوم فسوف ننجح غدا، وإذا لم ننجح غدا فبعد غد. لن نستسلم... نعتزم إعادتهم جميعا، الأحياء منهم والأموات".