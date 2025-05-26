الاتحاد الأوروبي "مستعد" للتوصل "بسرعة" إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة

أكد المفوض التجاري الأوروبي ماروس سيفكوفيتش عقب محادثات مع واشنطن أن الاتحاد الأوروبي لا يزال "مستعدا" للتوصل "سريعا" إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.



وأشاد المسؤول الأوروبي بـ"المباحثات الجيدة" مع هاورد لوتنيك وجيميسون غرير، وهما مسؤولان في إدارة الرئيس دونالد ترامب.



وقال في منشور على منصة إكس: "نحن على تواصل دائم".