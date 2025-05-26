الأردن يدعو إلى "وقف الكارثة الإنسانية" في غزة ويندد باستخدام إسرائيل "التجويع سلاحا"

دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي المجتمع الدولي إلى "وقف الكارثة الإنسانية" في غزة، منددا بإستخدام إسرائيل "التجويع سلاحًا" في القطاع الذي يشهد نقصا في الغذاء والدواء.



وقال الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك عقده في عمان مع نظيره النروجي إسبن بارث إيدي: "مرة أخرى، ندين العدوان، نطالب بأن يتحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لإنهائه، (..) ونؤكّد دعمنا لكل الجهود (..) حتى يتوقف العدوان، وحتى تدخل المساعدات إلى غزة".



وأضاف أن "استخدام إسرائيل التجويع سلاحا هو جريمة حرب، وهو خرق فاضح ليس فقط للقانون الدولي، ولكن أيضا لكل القيم الإنسانية، وهذا يجب أن يتوقف".



وأكد الصفدي "ضرورة وقف المجزرة الإسرائيلية في غزة".