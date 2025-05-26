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المبعوث الأميركي ينفي أن تكون حركة حماس قبلت اقتراحه حول غزة
أخبار دولية
2025-05-26 | 17:06
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المبعوث الأميركي ينفي أن تكون حركة حماس قبلت اقتراحه حول غزة
نفت واشنطن أن تكون حركة حماس قبلت مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة، والذي ورد أنه يتضمن تحرير 10 رهائن على دفعتين وهدنة لمدة 70 يوما.
وأكد متحدث باسم المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لوكالة فرانس برس، ما أورده موقع أكسيوس عن رفضه ما أورده مصدر من الحركة الفلسطينية عن موافقتها على مقترحه بشأن صفقة التبادل ووقف إطلاق النار.
وأوضح المتحدث أن ويتكوف قال لموقع أكسيوس بعد تصريح حماس "ما رأيته من حماس مخيب للآمال وغير مقبول بتاتا".
وأكد مصدر في حماس في وقت سابق الاثنين أن الحركة وافقت على عرض الوسطاء الأخير الذي يتضمن هدنة لمدة 70 يوما مقابل الإفراج عن 10 رهائن أحياء.
وقال لوكالة فرانس برس: "العرض الذي وافقت عليه حماس هو العرض الذي تحدث عن 70 يوم هدنة مقابل الإفراج عن 10 رهائن على دفعتين". وبحسب المصدر، فإنه "خلال الهدنة تبدأ مفاوضات حول وقف النار الدائم بضمانات أميركية".
أخبار دولية
حماس
غزة
ستيف ويتكوف
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