حريق يتسبب بإغلاق أكبر مصفاة نفطية في الإكوادور

أعلنت السلطات في الإكوادور أنّ حريقا اندلع في خزان بمصفاة ميناء إزميرالداس النفطية (شمال غرب) تسبّب بوقف العمل في هذه المصفاة الأكبر في البلاد وبإجلاء سكّان المناطق المجاورة.وارتفع عمود ضخم من النيران والدخان في سماء المدينة قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق.وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بأنّ عناصر من الجيش وعاملين في المصفاة أغلقوا الطريق المؤدي إليها لإفساح المجال أمام عربات الإطفاء وسيارات الطوارئ بالمرور.وكتبت وزيرة الطاقة إيناس مانزانو صباح الإثنين عبر حسابها على منصّة "إكس" أنّ "النيران اشتعلت في خزان وقود. الوضع تحت السيطرة".