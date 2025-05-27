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بوتين يهدد بـ"خنق" الشركات الغربية المتبقية في روسيا

أخبار دولية
2025-05-26 | 23:49
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بوتين يهدد بـ&quot;خنق&quot; الشركات الغربية المتبقية في روسيا
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بوتين يهدد بـ"خنق" الشركات الغربية المتبقية في روسيا

هدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين بـ"خنق" الشركات الغربية التي بقيت في روسيا وتعمل ضدّ مصالحها، وذلك في إطار جهود موسكو لتعزيز تطوير البرمجيات الروسية.

وردّا على دعوة رجل أعمال لتقييد أنشطة شركتي التكنولوجيا الأميركيتين "زووم" و"مايكروسوفت" اللتين لا تقدمان حاليا سوى خدمات محدودة في روسيا، قال بوتين إنه "يجب أن نخنقهم. أوافق تماما، وأقول ذلك دون تردّد".
 

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