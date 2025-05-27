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حادث الدهس بسيارة في ليفربول "معزول" ولا يُعامل كحادث إرهابي
أخبار دولية
2025-05-27 | 00:05
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حادث الدهس بسيارة في ليفربول "معزول" ولا يُعامل كحادث إرهابي
قالت الشرطة البريطانية الاثنين إنها لا تتعامل مع حادث الدهس في ليفربول الذي أدّى إلى إصابة 27 شخصا نقلوا إلى المستشفيات، على أنه "عمل إرهابي"، بعد أن صدمت سيارة حشودا كانت تحتفل بفوز فريق ليفربول بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وقالت مساعدة قائد شرطة ميرسيسايد جيني سيمز في مؤتمر صحافي "نعتقد أن هذا حادث معزول، ولا نبحث حاليا عن أي شخص آخر على صلة به"، مضيفة أنه تم توقيف رجل بريطاني يبلغ 53 عاما وأن "الحادث لا يتم التعامل معه باعتباره عملا إرهابيا".
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