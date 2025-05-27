الجيش الإسرائيلي يقول إنّه اعترض صاروخا أطلق من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أنّه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن حيث يستهدف المتمردون الحوثيون بانتظام الأراضي الإسرائيلية.



وقال الجيش الإسرائيلي عبر حسابه على تطبيق تلغرام إنّه "تمّ اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن وتسبّب بتفعيل إنذارات في مناطق عدّة داخل إسرائيل".



ويأتي هذا الاعتراض بعدما أسقطت الدولة العبرية صاروخا أطلق من اليمن الأحد وصاروخين آخرين أطلقهما الحوثيون الخميس.