اغتيال قاضٍ بسلاح أبيض جنوب إيران

أعلنت السلطات القضائية الإيرانية مقتل أحد قضاة مدينة شيراز في محافظة فارس جنوب البلاد على يد عناصر مجهولة بالسلاح الأبيض أثناء خروجه من منزله وتوجهه إلى عمله صباح اليوم ، بحسب وكالة "فارس".



وفي التفاصيل، قال رئيس قضاة محافظة فرس صدر الله رجائي نسب في بيان: "هاجم شخصان واغتالا القاضي إحسان باقري في شيراز أثناء توجهه إلى مكان عمله ما أدى وفاته على الفور نتيجة هذا العمل الإرهابي".



وأوضح أنه "تم تنفيذ هذا الاغتيال بسلاح بارد (أبيض)، ويتم التحقيق في دوافع الجريمة ومنفذيها من مسؤولي الأمن والاستخبارات في المحافظة، وكذلك المحقق الخاص بجرائم القتل في مكتب المدعي العام في شيراز".



وكان القاضي إحسان باقري (38 عاما)، وهو قاضي الفرع 102 من المحكمة الجنائية الثانية في مدينة شيراز، وينحدر من مقاطعة ممسني في محافظة فارس ولديه أكثر من 12 عاما من الخبرة القضائية.