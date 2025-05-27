المشتبه به السوري في عملية الطعن خلال مهرجان في ألمانيا يقر بذنبه

أقر سوري يشتبه بانتمائه إلى تنظيم الدولة الإسلامية بأنه قتل ثلاثة أشخاص في عملية طعن أثناء مهرجان في ألمانيا لدى انطلاق محاكمته الثلاثاء.



وجاء في بيان تلاه محاميه أن عيسى الحسن يعترف ب"ارتكاب جريمة خطيرة" وبأن "ثلاثة أشخاص قتلوا على يدي".

