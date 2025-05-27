الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ألف نازح في غزة واتفاق محتمل لتبادل الأسرى ووقف الحرب

أخبار دولية
2025-05-27 | 08:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ألف نازح في غزة واتفاق محتمل لتبادل الأسرى ووقف الحرب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ألف نازح في غزة واتفاق محتمل لتبادل الأسرى ووقف الحرب

تقارير نشرة الاخبار

أخبار دولية

واتفاق

محتمل

لتبادل

الأسرى

الحرب

LBCI التالي
روسيا تطلق مناورات بحرية كبرى في بحر البلطيق
المشتبه به السوري في عملية الطعن خلال مهرجان في ألمانيا يقر بذنبه
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:47

ترامب: بوتين يلعب بالنار

LBCI
فنّ
11:40

أغنية "قصتنا حبينا" تجمع ماغي بو غصن وكارلوس عازار مجدداً... والجمهور يتفاعل! (فيديو)

LBCI
فنّ
11:28

"أحلى ناس"… هادي خليل يطرح جديده (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
11:02

الكتائب أكد "الإستمرار في المسار الوطني": الأولوية لتسليم السلاح غير الشرعي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:53

الرئيس الإيراني يزور سلطنة عُمان

LBCI
أخبار دولية
10:47

إدارة ترامب ستنهي كل العقود المالية مع جامعة هارفرد

LBCI
أخبار دولية
10:42

أكثر من 170 وفاة خلال أسبوع جراء تفشي الكوليرا في السودان

LBCI
أخبار دولية
10:33

ترامب: دعوة الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماعات تجارية "إيجابية"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:41

سفير أستراليا في البترون... وزيارة لكنيستي مار نوهرا والسيدة والقلعة الأثرية

LBCI
حال الطقس
02:55

لبنان تحت تأثير اضطراب جوي: طقس خريفي وانخفاض في درجات الحرارة

LBCI
منوعات
05:25

رغم حبها لمذاقه... مشروب شائع يعرّض القطط لخطر متزايد من المضاعفات الصحية

LBCI
صحة وتغذية
07:30

دهون البطن تؤدي إلى الإصابة بمرض جلدي... وهذه التفاصيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:00

ألف نازح في غزة واتفاق محتمل لتبادل الأسرى ووقف الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

الدعم الإماراتي للبنان يتجلى بمشاركة وفد حكومي في منتدى التبادل المعرفي

LBCI
أخبار لبنان
04:56

سلام من "قمة الاعلام العربي": نريد إعلاماً مسؤولاً ولبنان عائد إلى دولته وعروبته

LBCI
أخبار لبنان
03:51

سلام من الإمارات: نعمل لتأمين عودة أهل الخليج الى لبنان.. وبصدد انشاء وزارة خاصة بالذكاء الاصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

مستقبل الإعلام: موضوع يُبحث في دبي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

بيروت تستعيد مجدها... وقسم من السان جورج ينبض بالحياة من جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

فرص للمغتربين اللبنانيين في بناء اقتصاد جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

فريق حكومي إماراتي في لبنان والهدف الدعم المعرفي والتكنولوجي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

ميرنا المرّ تكتسح انتخابات اتحاد بلديات المتن الشمالي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:10

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
12:37

يتجوّل برابيد محملة بأسلحة وذخائر حربية... وفصيلة الضنية توقفه

LBCI
أمن وقضاء
09:44

إشكال بين شخصين وإصابة تلميذ... وبلدية الشويفات تصدر بياناً

LBCI
حال الطقس
02:55

لبنان تحت تأثير اضطراب جوي: طقس خريفي وانخفاض في درجات الحرارة

LBCI
أخبار دولية
14:27

سيارة تصدم عددا من المارة خلال احتفالات فوز نادي ليفربول بالدوري في المدينة

LBCI
أخبار دولية
13:00

تحركات إسرائيلية على الحدود وتكثيف الضغوط الأميركية: ثلاثة سيناريوهات للبنان على طاولة ترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

ميرنا المرّ تكتسح انتخابات اتحاد بلديات المتن الشمالي

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 27-05-2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More