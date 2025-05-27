روسيا تطلق مناورات بحرية كبرى في بحر البلطيق

حريق يتسبب بإغلاق أكبر مصفاة نفطية في الإكوادور

حريق يتسبب بإغلاق أكبر مصفاة نفطية في الإكوادور

المبعوث الأميركي ينفي أن تكون حركة حماس قبلت اقتراحه حول غزة