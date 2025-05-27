مصادر لـ"رويترز": إسرائيل وسوريا عقدتا محادثات مباشرة

كشفت خمسة مصادر مطلعة لـ"رويترز" أن إسرائيل وسوريا على اتصال مباشر وأجرتا في الأسابيع القليلة الماضية لقاءات وجها لوجه بهدف احتواء التوتر والحيلولة دون اندلاع صراع في المنطقة الحدودية.