اتفاق نهائي لتمويل مشاريع الأسلحة المشتركة في الاتحاد الأوروبي

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن دول التكتل اعتمدت بشكل نهائي اتفاقا من حيث المبدأ لتسهيل مشترياتها المشتركة من الأسلحة، في إطار برنامج أوروبي تبلغ قيمته 150 مليار يورو.



وينص البرنامج المسمى "سايف" على منح قروض بقيمة 150 مليار يورو لتمويل المشتريات ومشاريع الأسلحة بشكل مشترك في المجالات التي لا يزال العرض الأوروبي فيها غير كاف كإنتاج الصواريخ والذخائر والمسيرات أو حتى أنظمة الدفاع المضادة للطائرات.



وأعلنت الرئاسة البولندية للمجلس الذي يجمع الدول الأعضاء، أن القرار الذي وافق عليه سفراء الدول الـ27 الأسبوع الماضي تم تبنيه بشكل نهائي من قبل وزراء الشؤون الأوروبية في الاتحاد الأوروبي في بروكسل.



وقال الوزير الفرنسي المنتدب لأوروبا بنيامين حداد: "هذه مجرد خطوة وعلينا المضي قدما".



ويتوقع أن تتمكن العديد من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من المشاركة كالنروج أو أوكرانيا، بوصفها موقعة على شراكة دفاعية وأمنية.



ووقعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة مماثلة الأسبوع الماضي في لندن ستسمح بعد مفاوضات اضافية، للندن بالانضمام الى هذا البرنامج الأوروبي.