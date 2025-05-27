إدارة ترامب ستنهي كل العقود المالية مع جامعة هارفرد

تنوي الإدارة الأميركية إلغاء كل العقود المالية المتبقية مع هارفرد، بحسب ما أفاد مسؤول رفيع، في إطار مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإجبار الجامعة المرموقة على الخضوع لإشراف غير مسبوق.



وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن الإدارة الأميركية "ستبعث رسالة إلى الوكالات الفدرالية اليوم تطلب منها حصر عقودها مع هارفرد وإن كان من الممكن إلغاؤها أو تحويلها إلى جهات أخرى".