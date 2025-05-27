مؤسسة إغاثة غزة: الإقبال الكبير على المساعدات دفعنا لاتخاذ إجراء لتجنب الإصابات

أعلنت مؤسسة إغاثة غزة المدعومة من الولايات المتحدة أن عدد طالبي المساعدات في موقع توزيعها كان في لحظة ما كبيرا جدا اليوم مما اضطر فريقها إلى التراجع للسماح للناس "بالحصول على المساعدات بأمان وتوزيعها" وتجنب الإصابات.



وقالت: "سكان غزة واجهوا تأخيرا لساعات عدة في الوصول إلى الموقع بسبب الحصار الذي تفرضه حركة حماس".



وذكرت المؤسسة أنها وزعت حتى الآن نحو 8000 صندوق غذائي، بإجمالي 462000 وجبة.