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الجيش الإسرائيلي: لم نطلق النار من الجو على مركز توزيع مساعدات في غزة
أخبار دولية
2025-05-27 | 13:00
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الجيش الإسرائيلي: لم نطلق النار من الجو على مركز توزيع مساعدات في غزة
ذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته لم تطلق النار مباشرة من الجو باتجاه مركز توزيع مساعدات تابع لمؤسسة إغاثة غزة المدعومة من الولايات المتحدة في مدينة رفح بقطاع غزة، لكنه أشار إلى إطلاق طلقات تحذيرية في منطقة خارج المركز.
وأعلن أنه تمت السيطرة على الوضع وأن توزيع المساعدات سيستمر كما هو مخطط له.
أخبار دولية
الجيش الإسرائيلي
مساعدات
غزة
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