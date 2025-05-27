الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

انتخاب مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة قاضيا في محكمة العدل الدولية

أخبار دولية
2025-05-27 | 13:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
انتخاب مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة قاضيا في محكمة العدل الدولية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
انتخاب مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة قاضيا في محكمة العدل الدولية

انتُخِبَ مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمود الحمود قاضيا في محكمة العدل الدولية للفترة التكميلية ٢٠٢٥–٢٠٢٧، وذلك خلال الانتخابات التي جرت اليوم في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير سفيان القضاة أن انتخاب السفير الحمود يؤكّد ثقة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في كفاءته وقدرته على الإسهام في أعمال محكمة العدل الدولية بنزاهة ومهنية، وبما يعزز من دور المحكمة في ترسيخ سيادة القانون الدولي.

وأشار السفير القضاة إلى أن فوز السفير الحمود بعضوية محكمة العدل الدولية، يعكس ما تحظى به المملكة من احترام واسع وثقة راسخة في مواقفها وسياساتها، ويجسد تقدير المجتمع الدولي للدور الأردني في تكريس احترام القانون الدولي، والدفاع عن الشرعية الدولية، والدبلوماسية متعددة الأطراف، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.

وأكد السفير القضاة التزام المملكة الراسخ بدعم محكمة العدل الدولية بصفتها الهيئة القضائية الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة، والاستمرار في العمل مع الشركاء الدوليين لترسيخ احترام القانون الدولي كمرتكز أساسي لتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين.

أخبار دولية

الأردن

الأمم المتحدة

محكمة العدل الدولية

محمود الحمود

LBCI التالي
اغتيال قاضٍ بسلاح أبيض جنوب إيران
الجيش الإسرائيلي يقول إنّه اعترض صاروخا أطلق من اليمن
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-05-21

رئيس جنوب أفريقيا: لم يتم التطرق إلى قضية محكمة العدل الدولية خلال محادثات الغداء مع ترامب

LBCI
أخبار دولية
2025-05-15

فرنسا: سنقدم شكوى رسمية غدا الجمعة ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية

LBCI
أخبار دولية
2025-05-05

محكمة العدل الدولية ترفض شكوى السودان ضد الإمارات

LBCI
أخبار دولية
2025-04-28

مسؤول فلسطيني لمحكمة العدل الدولية: إسرائيل تستخدم منع المساعدات "سلاح حرب"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

تايوان... العملاق الصامت وراء تطور الذكاء الاصطناعي

LBCI
أخبار دولية
13:31

السعودية أعلنت ثبوث رؤية هلال شهر ذي الحجة: الأضحى في 6 حزيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

نتنياهو يتراجع ويعيد الكرة إلى ملعب حماس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

قسد والمقاتلون الأجانب... هذا ما سيفعل بهم الرئيس السوري أحمد الشرع

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:22

مصادر لـ"رويترز": إسرائيل وسوريا عقدتا محادثات مباشرة

LBCI
أمن وقضاء
08:38

إجتماع لمجلس الأمن الداخلي المركزي... الحجار: الدولة اللبنانية أثبتت تطبيقها مبدأ الحياد التام

LBCI
صحة وتغذية
13:11

"أحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً"... 4 علامات تنذر بإصابتكم بسرطان الكلى: احذروا منها!

LBCI
أمن وقضاء
09:44

إشكال بين شخصين وإصابة تلميذ... وبلدية الشويفات تصدر بياناً

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

تايوان... العملاق الصامت وراء تطور الذكاء الاصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

طرابلس في عيون وزيرة السياحة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

إنتخابات الجنوب والنبطية: خروقات محدودة في معاقل الثنائي

LBCI
أخبار لبنان
13:24

إفرام تقدم بإقتراح قانون انتخاب مجلس نواب ومجلس شيوخ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

نتنياهو يتراجع ويعيد الكرة إلى ملعب حماس

LBCI
أخبار لبنان
13:19

رئيس بلدية بيروت أكد التعاون مع الجميع من أجل بلدية منتجة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

قسد والمقاتلون الأجانب... هذا ما سيفعل بهم الرئيس السوري أحمد الشرع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

سلام: نريد إعلامًا نزيهًا والتخلص من ثنائية السلاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

عوائق في وجه نزع السلاح الفلسطيني في لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:10

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
09:44

إشكال بين شخصين وإصابة تلميذ... وبلدية الشويفات تصدر بياناً

LBCI
حال الطقس
02:55

لبنان تحت تأثير اضطراب جوي: طقس خريفي وانخفاض في درجات الحرارة

LBCI
أخبار دولية
14:27

سيارة تصدم عددا من المارة خلال احتفالات فوز نادي ليفربول بالدوري في المدينة

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 27-05-2025

LBCI
أمن وقضاء
13:27

الجيش: عمليات دهم في جبل محسن والمنكوبين ودالك وإصابة مواطن

LBCI
أخبار لبنان
03:51

سلام من الإمارات: نعمل لتأمين عودة أهل الخليج الى لبنان.. وبصدد انشاء وزارة خاصة بالذكاء الاصطناعي

LBCI
أمن وقضاء
05:34

الجيش اللبناني يزيل ساتراً ترابياً أقامه الجيش الاسرائيلي شرق ميس الجبل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More