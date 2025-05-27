السعودية أعلنت ثبوث رؤية هلال شهر ذي الحجة: الأضحى في 6 حزيران

اعلنت المحكمة العليا في السعودية ثبوث رؤية هلال شهر ذي الحجة، وعليه يكون أول أيام عيد الأضحى يوم الجمعة الموافق 6 حزيران المقبل والوقوف بعرفة في 5 من الشهر نفسه.