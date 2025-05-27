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روسيا ردا على انتقادات ترامب لبوتين: الشيء السيئ الوحيد هو نشوب حرب عالمية ثالثة

أخبار دولية
2025-05-27 | 16:03
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روسيا ردا على انتقادات ترامب لبوتين: الشيء السيئ الوحيد هو نشوب حرب عالمية ثالثة
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روسيا ردا على انتقادات ترامب لبوتين: الشيء السيئ الوحيد هو نشوب حرب عالمية ثالثة

رأى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف أن الشيء السيئ الوحيد الذي يدعو الى القلق حقا هو نشوب حرب عالمية ثالثة، وذلك ردا على انتقادات وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وفيما يتعلق بحديث ترامب عن أن بوتين "يلعب بالنار" و"الأمور السيئة جدا" التي كان من الممكن أن تحدث لروسيا، كتب ميدفيديف باللغة الإنجليزية على منصة إكس: "لا أعرف إلا شيئا واحدا سيئا جدا.. الحرب العالمية الثالثة. آمل أن يفهم ترامب هذا!".

وفي وقت سابق من اليوم، قال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: "ما لا يدركه فلاديمير بوتين هو أنه لولا وجودي، لكانت حدثت بالفعل أمور سيئة جدا لروسيا، وأنا أقصد ذلك تماما. إنه يلعب بالنار!".

أخبار دولية

روسيا

ترامب

بوتين

حرب عالمية ثالثة

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