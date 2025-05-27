وزير الخارجية التركي ينوي زيارة كييف

ينوي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي يزور موسكو منذ الاثنين، التوجه إلى كييف خلال الأسبوع الحالي، على ما أفاد مسؤول تركي وكالة فرانس برس الثلاثاء.



وقال المسؤول: "ينوي الوزير التوجه إلى كييف هذا الأسبوع" من دون أن يحدد موعدا للزيارة فيما تأمل تركيا استضافة محادثات سلام جديدة بين روسيا وأوكرانيا.