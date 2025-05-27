الملك تشارلز يعبر عن حبه لكندا "القوية والحرة"

عبر الملك تشارلز ملك بريطانيا عن حبه لكندا التي وصفها بأنها "قوية وحرة" في حديثه خلال زيارة رمزية قصيرة لإظهار الدعم في وقت تواجه فيه كندا تهديدات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضمها للولايات المتحدة.



والملك تشارلز، الذي تخضع كندا لسيادته، أول عاهل بريطاني منذ 70 عاما تقريبا يترأس جلسة افتتاح البرلمان الكندي.



وفي خطاب ألقاه في مجلس الشيوخ، أشار تشارلز إلى "البلد الذي نحبه أنا والكنديون كثيرا"، لكنه لم يذكر ترامب الذي فرض رسوما جمركية على الصادرات الكندية ويدرس ضم كندا لتصبح الولاية الأمريكية الحادية والخمسين.



وقال تشارلز: "الشمال الحقيقي قوي وحر بالفعل" في إشارة إلى النشيد الوطني لكندا.



وكتب مسؤولون يعملون لدى رئيس الوزراء مارك كارني أجزاء كبيرة من الخطاب الذي يحدد خطط الحكومة. لكن التعليقات عن كندا من إعداد الملك تشارلز.



وقال ملك بريطانيا الذي رافقته زوجته الملكة كاميلا "في كل مرة آتي فيها إلى كندا... يتسرب القليل من كندا إلى مجرى دمي، ثم مباشرة إلى قلبي". وأضاف: "استمرت كندا في تقديم المثال للعالم بسلوكها وقيمها، كقوة للخير".