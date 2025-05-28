ثمانية شهداء بغارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة

أعلن الدفاع المدني في غزة أنّ ثمانية أشخاص استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت ليل الثلاثاء-الأربعاء شمال القطاع الفلسطيني المحاصر.



وقال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني، لوكالة فرانس برس "نُقل ثمانية شهداء جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت فجر اليوم، قرابة الساعة الثانية، منزل عائلة المصوّر الصحافي أسامة العربيد في منطقة الصفطاوي في شمال مدينة غزة".