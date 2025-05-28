الشرع: إعادة بناء سوريا "بدأت لتوها"

أعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الثلاثاء أنّ إعادة إعمار بلاده التي دمّرتها سنوات الحرب الطويلة "قد بدأت لتوّها"، داعيا مواطنيه إلى الوحدة.وأتى كلام الشرع خلال فعالية أقيمت تحت عنوان "حلب مفتاح النصر". وحلب، العاصمة الاقتصادية للبلاد كانت أول مدينة كبيرة تسقط في قبضة الفصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الرئيس بشار الأسد في كانون الأول الماضي.وقبل أن يلقي الشرع كلمته، عرضت خلال الفعالية على شاشات كبيرة صور المقاتلين الذين سقطوا خلال معركة حلب.وقال الشرع في كلمته "أيها الشعب السوري العظيم، إنّ معركة البناء لتوّها قد بدأت فلنتكاتف جميعا ونستعن بالله على صنع مستقبل مشرق لبلد عريق وشعب يستحق".وأضاف الشرع في كلمته "دعونا نستثمر الفرصة السانحة ونأخذ واجبنا بحقّه".وتابع "ليكن شعارنا كما رفعناه من قبل، لا نريح ولا نستريح حتى نعيد بناء سوريا من جديد ونباهي بها العالم أجمع".