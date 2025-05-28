الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مفوضية الأمم المتحدة: إصابة 47 شخصًا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية

أخبار دولية
2025-05-28 | 03:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مفوضية الأمم المتحدة: إصابة 47 شخصًا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مفوضية الأمم المتحدة: إصابة 47 شخصًا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية

أُصيب 47 شخصًا، أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية أمس في مواقع توزيع في قطاع غزة تديرها مؤسسة غزة الإنسانية، وفق ما أكّدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

 

وقال مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، أجيث سونغاي، للصحافيين في جنيف نقلًا عن معلومات من شركاء على الأرض: “أصيب 47 شخصُا جراء إطلاق نار”.

 

ولفت إلى أنّ مطلق النار كان الجيش الإسرائيليّ.

 

أمّا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) فيليب لازاريني، فأكّد أنّ نظام توزيع المساعدات المدعوم أميركيا في غزة "هدر للموارد والهاء عن الفظائع".

     

ورأى لازاريني، في اليابان، أنه هدر للموارد وإلهاء عن الفظائع. 

 

وأشار إلى وجود نظام لتوزيع المساعدات مناسب لهذا الغرض، مؤكّدًا أنّ الأوساط الإنسانية في غزة بما يشمل الأونروا، جاهزة. 

 

وقال: “لدينا الخبرة والمؤهلات للوصول إلى الناس المحتاجين". وشدد "في الاثناء الوقت يداهم من أجل تجنب المجاعة،  لذا يجب السماح (للمنظمات) الإنسانية القيام بعملها المنقذ للحياة".

آخر الأخبار

أخبار دولية

الأمم

المتحدة:

إصابة

شخصًا

أثناء

محاولتهم

الحصول

مساعدات

غذائية

LBCI التالي
وزير الدفاع الإسرائيليّ يعلن قصف أهداف في اليمن
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: إيران قد تسمح للوكالة بإرسال مفتشين أميركيين لزيارة المواقع النووية الإيرانية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-04-28

مفوضية الأمم المتحدة للاجئين قد تخفض أنشطتها بواقع الثلث

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-15

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلقة من غارات إسرائيل على المدنيين بلبنان

LBCI
أخبار دولية
2025-05-13

مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة: خطة مساعدات غزة غطاء لمزيد من العنف

LBCI
أخبار دولية
2025-05-21

الأمم المتحدة: لم نوزع أي مساعدات إنسانية بغزة حتى الآن لانعدام الأمن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:36

البابا: لوقف إطلاق النار في غزة

LBCI
أخبار دولية
05:18

لافروف: تعزيز القدرات العسكرية الألمانية مصدر قلق كبير

LBCI
أخبار دولية
03:45

وزير الدفاع الإسرائيليّ يعلن قصف أهداف في اليمن

LBCI
أخبار دولية
03:35

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: إيران قد تسمح للوكالة بإرسال مفتشين أميركيين لزيارة المواقع النووية الإيرانية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2025-05-27

برّي لـ"الجمهورية": مُصمّمون على التحرير..والانتخابات بحاجة إلى قانون جديد

LBCI
أخبار لبنان
03:34

دار الفتوى: دريان يتوجه الى السعودية السبت لأداء مناسك الحج

LBCI
علوم وتكنولوجيا
23:42

سبايس إكس تفقد صاروخها العملاق ستارشيب أثناء رحلته التجريبية التاسعة

LBCI
أخبار دولية
03:35

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: إيران قد تسمح للوكالة بإرسال مفتشين أميركيين لزيارة المواقع النووية الإيرانية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:05

سلام: نريد إعلاما نزيها والتخلص من ثنائية السلاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

تايوان... العملاق الصامت وراء تطور الذكاء الاصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

طرابلس في عيون وزيرة السياحة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

إنتخابات الجنوب والنبطية: خروقات محدودة في معاقل الثنائي

LBCI
أخبار لبنان
13:24

إفرام تقدم بإقتراح قانون انتخاب مجلس نواب ومجلس شيوخ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

نتنياهو يتراجع ويعيد الكرة إلى ملعب حماس

LBCI
أخبار لبنان
13:19

رئيس بلدية بيروت أكد التعاون مع الجميع من أجل بلدية منتجة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

قسد والمقاتلون الأجانب... هذا ما سيفعل بهم الرئيس السوري أحمد الشرع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

عوائق في وجه نزع السلاح الفلسطيني في لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
09:44

إشكال بين شخصين وإصابة تلميذ... وبلدية الشويفات تصدر بياناً

LBCI
أخبار لبنان
15:12

وفد من الجيش اللبناني في سوريا... وبحث في آخر التطورات على الحدود

LBCI
أمن وقضاء
13:27

الجيش: عمليات دهم في جبل محسن والمنكوبين ودالك وإصابة مواطن

LBCI
فنّ
09:50

بفستان أزرق داكن وشعر مرفوع... تقلا شمعون تتألق بإطلالة ساحرة (صور)

LBCI
حال الطقس
00:56

لبنان تحت تأثير اضطراب جوي فوق البحر الأسود: طقس خريفي حتى الجمعة

LBCI
أخبار دولية
13:31

السعودية أعلنت ثبوث رؤية هلال شهر ذي الحجة: الأضحى في 6 حزيران

LBCI
أمن وقضاء
08:46

بيان من "جمعية المستهلك" حول طاعون الدجاج وإرشادات للوقاية

LBCI
أخبار لبنان
15:01

وصول طائرة تشيكية تحمل مواد غذائية وطبية هبة للجيش

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More