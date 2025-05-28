مفوضية الأمم المتحدة: إصابة 47 شخصًا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية

أُصيب 47 شخصًا، أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية أمس في مواقع توزيع في قطاع غزة تديرها مؤسسة غزة الإنسانية، وفق ما أكّدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وقال مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، أجيث سونغاي، للصحافيين في جنيف نقلًا عن معلومات من شركاء على الأرض: “أصيب 47 شخصُا جراء إطلاق نار”.

ولفت إلى أنّ مطلق النار كان الجيش الإسرائيليّ.

أمّا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) فيليب لازاريني، فأكّد أنّ نظام توزيع المساعدات المدعوم أميركيا في غزة "هدر للموارد والهاء عن الفظائع".

ورأى لازاريني، في اليابان، أنه هدر للموارد وإلهاء عن الفظائع.

وأشار إلى وجود نظام لتوزيع المساعدات مناسب لهذا الغرض، مؤكّدًا أنّ الأوساط الإنسانية في غزة بما يشمل الأونروا، جاهزة.

وقال: “لدينا الخبرة والمؤهلات للوصول إلى الناس المحتاجين". وشدد "في الاثناء الوقت يداهم من أجل تجنب المجاعة، لذا يجب السماح (للمنظمات) الإنسانية القيام بعملها المنقذ للحياة".